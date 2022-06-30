Відомий репер Колсон Бейкер, відомий за сценічним ім'ям Machine Gun Kelly, вразив фанатів новими фото. Днями він провів вечір на вечірці в Нью-Йорку.
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Machine Gun Kelly розбив голову
Музикант прийшов на афтепаті у закладі Catch Steakhouse після презентації фільму Life in Pink — біографічної стрічки про артиста. Під час святкування він розбив келих з шампанським об голову. Вже наступного ранку він показав закривавлений шрам над оком.
Machine Gun Kelly показав фото з вечірки, де видно його закривавлене обличчя.
Machine Gun Kelly / Фото з інстаграму артиста
Моторошні фото з вечірки шокували шанувальників репера, про що вони пишуть в коментарях:
- "Ти що, дикий?";
- "Ти божевільний";
- "Сподіваюсь, ти добре почуваєшся";
- "Не треба було себе травмувати";
- "Легенда";
- "Сподіваюсь, це не був черговий ритуал з кров'ю".