Відомий репер Колсон Бейкер, відомий за сценічним ім'ям Machine Gun Kelly, вразив фанатів новими фото. Днями він провів вечір на вечірці в Нью-Йорку.

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Machine Gun Kelly розбив голову

Музикант прийшов на афтепаті у закладі Catch Steakhouse після презентації фільму Life in Pink — біографічної стрічки про артиста. Під час святкування він розбив келих з шампанським об голову. Вже наступного ранку він показав закривавлений шрам над оком.

Machine Gun Kelly показав фото з вечірки, де видно його закривавлене обличчя.


Machine Gun Kelly / Фото з інстаграму артиста

Моторошні фото з вечірки шокували шанувальників репера, про що вони пишуть в коментарях:

  • "Ти що, дикий?";
  • "Ти божевільний";
  • "Сподіваюсь, ти добре почуваєшся";
  • "Не треба було себе травмувати";
  • "Легенда";
  • "Сподіваюсь, це не був черговий ритуал з кров'ю".