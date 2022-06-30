Відомий репер Колсон Бейкер, відомий за сценічним ім'ям Machine Gun Kelly, вразив фанатів новими фото. Днями він провів вечір на вечірці в Нью-Йорку.

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Machine Gun Kelly розбив голову

Музикант прийшов на афтепаті у закладі Catch Steakhouse після презентації фільму Life in Pink — біографічної стрічки про артиста. Під час святкування він розбив келих з шампанським об голову. Вже наступного ранку він показав закривавлений шрам над оком.

Machine Gun Kelly показав фото з вечірки, де видно його закривавлене обличчя.



Machine Gun Kelly / Фото з інстаграму артиста

Додамо, стрічка Life in Pink розповідає про життя артиста, коли він був залежний від наркотиків. Зокрема, там зображена сцена, як Колсон Бейкер намагався здійснити спробу суїциду після смерті батька. Тоді він зателефонував Меган Фокс й намагався вистрелити собі в голову, але постріл не відбувся. Після цього випадку артист зав'язав з наркотичними речовинами.

Моторошні фото з вечірки шокували шанувальників репера, про що вони пишуть в коментарях: