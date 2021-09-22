Жена Владимира Остапчука показала осенний образ: фото в джинсах и рубашке

Жена популярного украинского телеведущего Владимира Остапчука, нотариус Кристина Горняк опубликовала новые фото, где показала стильный осенний образ. Она позировала на улицах города в белой рубашке и серых джинсах.

Кристина Горняк рассказала, что заболела. Пока она лечится дома и делится со своей 100-тысячной аудиторией подписчиков красивыми фотографиями.

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Осенний look Кристины Горняк

Жена Владимира Остапчука сфотографировала на фоне современного здания в стильном аутфит. Она предстала перед камерой в серых джинсах, молочном топе и белой рубашке, которую застегивала. Такой look девушка совместила с вишневой замшевой обувью на низкой подошве.

Из аксессуаров образ довершила маленькая сумочка коричневого цвета. Волосы Горняк уложила ровно, а на лице сделала легкий макияж в коричневых оттенках. Также привлекает внимание ее безупречный красный маникюр.



Кристина Горняк в серых джинсах и белой рубашке / Фото из инстаграма Горняк



Кристина Горняк в серых джинсах и белой рубашке / Фото из инстаграма Горняк

Текст публикации Кристины Горняк:

Сижу второй день дома. Болею и хочу вернуться к привычному ритму жизни!

Хочу миллион звонков по делас!

Хочу бежать на работу!

Хочу стоять в очереди на "Новую почту"!

Хочу ничего не успевать!

Хочу жить активно!

Так что собираюсь уже взять себя и не раскисать!