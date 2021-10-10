Известному нотариусу и жене шоумена Владимира Остапчука исполнилось 35 лет 10 октября. Еще ночью она начала получать поздравления и пожелания.

К слову Андрей Данилко отпраздновал день рождения в компании звездных коллег

День Рождения Кристины Горняк

В день рождения Владимир Остапчук вместе с женой отправился к родителям любимой. В полночь Кристину разбудили. Когда она лежала в постели, родители и шоумен презентовали ей небольшое пирожное с праздничной свечой, большой букет цветов и шарики.

Ночью было забавно и весело. Я ложилась спать и даже не подозревала ничего,

– поделилась впечатлениями Горняк.

"Вчера днем Вова сказал, что едет на встречи, а на самом деле съездил за цветами, шариками и все отвез к маме. А потом вернулся в город, чтобы ночью все это мне подарить", – рассказала именинница.

Утром звездную жену снова ждал сюрприз. На этот раз – в виде цыганского ансамбля, который буквально ошеломил женщину.

Утро началось также с подарков и шампанского. Мама Кристины подарила ей оригинальное кольцо из белого золота от ювелирки Валерии Гуземы.

Владимир Остапчук и Кристина Горняк продолжают праздновать день рождения.

Как Кристина Горняк проводит день рождения / Фото из инстаграм-сториз

Как Остапчук поздравил жену

В своем инстаграме телеведущий опубликовал забавное и одновременно милое видео, составленное из разнообразных маленьких роликов с Кристиной Горняк. В подписи он снова поздравил жену с праздником.

До сих пор не понимаю, как в такой маленькой и хрупкой девушке может быть столько силы, любви, заботы и жизни. Я тебя безумно люблю и счастлив, что ты моя. С твоим днем,

– написал Владимир Остапчук.

Текст публикации Владимира Остапчука:

Любимка.

До сих пор не понимаю, как в такой маленькой и хрупкой девушке может быть столько силы, любви, заботы и жизни.

Я тебя безумно люблю и счастлив, что ты моя.

С твоим днем.

Видеоподтверждение прилагаю.