Кристина Горняк полетела в Турцию вместе со Славой Каминской и еще несколькими подругами. Там женщины не только изучали местные красоты, но и устроили чрезвычайно атмосферную фотосессию.

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Эффектное фото Кристины Горняк

Жена популярного телеведущего решилась на экстремальную съемку. Она позировала, сидя на качелях на фоне невероятно красивого моря. Фотографию делали во время захода солнца, что придало еще больше очарования и нежности.

Кристина позировала спиной к камере. Она надела роскошное белое платье с длинным шлейфом, который развевался в воздухе. Волосы Горняк уложила ровно, они спадали на плечи.

Намеки не нужны и бесполезны…

Когда одна душа пришла к другой душе!

И полетим на белых крыльях туда, где осень на заре.

В своих лучах под звездной пылью

Сожгла весь мир в одном костре!

И полетим, роняя тени куда-то вдаль, за облака!

– написала Кристина под фото.



Кристина Горняк на фотосессии в Турции / Фото из инстаграма Кристины Горняк

Отметим, похожее фото в инстаграме опубликовала Слава Каминская. Певица также позировала в фотосессии, которая очаровала ее поклонников.