С друзьями жена Владимира Остапчука отправилась в одно из самых красивых мест Каппадокии – Долину Любви. Для путешествия она выбрала элегантный аутфит. На Кристине Горняк белое платье с цветочным принтом персикового цвета.

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Этот наряд длины миди с обнаженными плечами, большими рукавами и резинкой на груди. Он фантастически подчеркнул стройную фигуру и женственный силуэт избранницы Остапчука. Однако позируя, она подняла платье так, чтобы засветить танцевальные ножки.

Романтический образ Кристина завершила короткими ковбойскими сапогами, шляпкой с черной лентой и стильной вязаной сумкой. Из аксессуаров на ней подвеска, золотые серьги и солнцезащитные очки.

Кристина Горняк в Каппадокии / Фото из инстаграма жены Остапчука

Кристина Горняк в Каппадокии / Фото из инстаграма жены Остапчука

"В путешествиях точно развивается мозг, становится добрее и чище душа, сердце милосерднее. Точно могу сказать, что вкладывая в путешествия, вы делаете себе бесценный подарок", – поделилась эмоциями Кристина Горняк.

На новый пост жены отреагировал Владимир Остапчук. Сначала шоумен написал: "Фото огонь". В следующем комментарии он добавил: "Но едь уже домой, скучаю".