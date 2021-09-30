Жена Виктора Павлика впервые показала лицо сына: семейное фото

Молодая жена Виктора Павлика Екатерина Репьяхова впервые показала лицо их общего сына. Михаил родился 15 июня, однако звездная мамочка только сейчас решилась обнародовать фото, на котором виден первенец.

Екатерина решила наконец познакомить многотысячную аудиторию подписчиков с сыном. Она организовала фотосессию, на которой сделала трогательный семейный портрет.

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Екатерина Репьяхова показала лицо сына

Блогерша опубликовала невероятно миловидный семейный снимок. Катерина искренне улыбалась, держа на руках маленького Михасика, который смотрел прямо в камеру. Виктор Павлик обнимал самых родных и целовал сына в головку.

Знакомьтесь, Михаил Павлик. На кого похож не спрашиваю,

– написала Катя под фото.



Екатерина Репьяхова и Виктор Павлик с сыном / Фото из инстаграма Репьяховой

Подписчики ждали этот момент с июня, поэтому не оставляют данную публикацию без внимания. В комментариях они оставляют много приятных слов в адрес малыша.