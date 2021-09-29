Екатерина Репьяхова родила сына в июне этого года. Она сочетает материнство с развитием блога в инстаграме, где показывает свои будни, рассказывает об уходе за сыном. Иногда радует подписчиков трогательными фотографиями.

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Новое семейное фото Репьяховой и Павлика

Екатерина опубликовала в своем блоге черно-белую фотографию. На ней она изображена вместе с любимым и первенцем. Виктор держал маленького Мишу на руках и мальчик нежно обнимает его. Видно, что на лице девушки сияет улыбка. Она обнимает самых дорогих мужчин в своей жизни.

Репьяхова также демонстрирует, что много работает ради семьи. Даже в декрете она постоянно развивается и старается делать все для того, чтобы у сына было лучшее будущее.



Екатерина Репьяхова, Виктор Павлик и их сын Михаил / Фото с инстаграма Репьяховой

Текст публикации Екатерины Репьяховой:

Если бы я слушала все "советы", которые навязывает общество, я бы никогда не была счастлива.

Мы живем в эпоху, когда каждый знает, как лучше и без стеснения может написать, как мне жить.

В 55 лет стать папой – поздно. Создать семью с разницей 28,5 лет – плохо. Если мама работает в декрете – она плохая мама. Если бабушка помогает – она плохая мама. И таких ярлыков нашей семье навешивают немало.