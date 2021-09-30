Екатерина решила наконец познакомить многотысячную аудиторию подписчиков с сыном. Она организовала фотосессию, на которой сделала трогательный семейный портрет.
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Екатерина Репьяхова показала лицо сына
Блогерша опубликовала невероятно миловидный семейный снимок. Катерина искренне улыбалась, держа на руках маленького Михасика, который смотрел прямо в камеру. Виктор Павлик обнимал самых родных и целовал сына в головку.
Знакомьтесь, Михаил Павлик. На кого похож не спрашиваю,
– написала Катя под фото.
Екатерина Репьяхова и Виктор Павлик с сыном / Фото из инстаграма Репьяховой
Подписчики ждали этот момент с июня, поэтому не оставляют данную публикацию без внимания. В комментариях они оставляют много приятных слов в адрес малыша.
- "Класс! Какой красавец! Будьте здоровы!"
- "Очень красивые!"
- "Красавчик!"
- "Какой хорошенький! Пусть растет здоровым!"
- "Какой же он милый и хорошенький!"