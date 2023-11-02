Екатерина Репяхова впервые сделала инъекции красоты: как теперь выглядит жена Павлика

Жена певца Виктора Павлика открыта для манипуляций с внешностью. Недавно она прибегла к уколам красоты.

Блогерша Екатерина Репяхова в инстаграм-сториз поделилась с фанами кадрами из косметической процедуры. Этот опыт стал для нее первым.

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Катя Репяхова прибегла к уколам красоты

Жена Виктора Павлика отважилась на инъекции красоты. Блогерше вкололи ботокс в зону лба межбровья и вокруг глаз.

Мне 29 лет. И сегодня я впервые вкалываю ботокс,

– написала Екатерина.



Екатерина решилась на уколы красоты / Фото с инстаграм-сториз

Екатерина Репяхова рассказала, что процедура была быстрой, поэтому боль можно было выдержать. Она показала, как проходила вся процедура.



Екатерина на процедуре / Фото с инстаграм-сториз

Звездная жена продемонстрировала свое лицо после процедуры – оно слегка разбухло. Как сообщила Репяхова, результат будет заметен через 2 недели.



Екатерина после процедуры / Фото с инстаграм-сториз

Раньше жена Павлика делала операцию

В марте Екатерина Репяхова решилась на изменения во внешности. Она сделала ринопластику, за которую заплатила 3520 евро (более 140 тысяч гривен), и септопластику (выравнивание перегородки носа) за 1100 евро (44 тысяч гривен).

Также блогерша хочет сделать маммопластику, чтобы скорректировать размер груди. Но на этот шаг она решится только тогда, когда не желает больше детей.