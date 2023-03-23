Жена Виктора Павлика рассекретила, сколько заплатила за пластическую операцию на нос

Жена Виктора Павлика на днях сделала ринопластику. Екатерина Репьяхова призналась, сколько стоила пластическая операция на нос. Также блоггерша ответила, планирует ли в ближайшее время делать маммопластику.

В сети сейчас активно обсуждают изменение облика супруги певца Виктора Павлика. Ранее Екатерина Репьяхова показала фото своего носа до и после операции.

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Сколько стоила ринопластика для жены Павлика

Теперь Екатерина рассекретила стоимость ринопластики. Блогерша не стала скрывать и призналась, что это стоило 3520 евро (более 140 тысяч гривен), а септопластика (выравнивание перегородки носа) – 1100 евро (44 тысячи гривен).

Стоила операция в 3520 евро. Если дополнительно выравнивать перегородку, то еще плюс 1100 евро. У меня была ринопластика. А операция по перегородке носа называется септопластикой (это когда есть искривление на КТ носовых пазух),

– рассказала Репьяхова.



Сколько стоила рынокластика для Екатерины / Фото с ее инстаграм-сторис

Будет ли делать Екатерина маммопластику

Репьяхова также хотела сделать маммопластику, чтобы сделать грудь одинаковой. Однако пока она отказалась от этой идеи, потому что еще хочет иметь детей.

Хочу еще детей. А у меня такая асимметрия, что после грудного вскармливания потребуется коррекция. Поэтому сделаю маммопластику, когда закрою гештальт с детьми,

– подчеркнула Екатерина.



Ответ Екатерины относительно маммопластики / Фото с ее инстаграмм-сторис

Как Екатерина отважилась сделать операцию

Жена Павлика еще в 2022 году имела планы совершить две пластические операции – маммопластику и ринопластику, однако война внесла свои коррективы.

Блогерша тогда говорила, что Виктору Павлику не очень нравится идея с ринопластикой, но она хотела убедить его согласиться с этим.

Сменить форму носа Катя Репьяхова решилась после того, как увидела результат ринопластики у одной блоггерши. К тому же она отметила, что ее сестра сделала операцию "с таким же носом" и очень довольна.

К слову, накануне Екатерина Репьяхова тоже сделала процедуру по увеличению губ. Она призналась, что всем довольна, хотя ее муж Виктор Павлик совсем не заметил перемен.