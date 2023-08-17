Действительно конец нашей истории, – жена Виктора Павлика вспомнила, как расставалась с мужем

17 августа 2023, 19:59
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Екатерина Репяхова

Жена Виктора Павлика вспомнила момент, когда рассталась с мужем. Болезненный момент произошел во время концерта Тины Кароль.

Украинский певец Виктор Павлик и блоггер Екатерина Репяхова находятся в отношениях почти 8 лет. В этот период в паре происходили как счастливые моменты, так и болезненные.

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Как Екатерина Репяхова расставалась с Виктором Павликом

Об одном из таких моментов блогерша вспомнила в инстаграм-сториз, отвечая на вопросы поклонников. Девушку спросили, были ли у нее памятные моменты в Черкассах. Оказалось, что в Черкассах пара была на грани разрыва.

Мы расходились с Виктором Павликом, когда я была в Черкассах на концерте у Тины Кароль. Слушала песню "Выше облаков" и думала, что это о нас и что это действительно конец нашей истории, сильно плакала. Весь концерт,
– поделилась Екатерина.


Екатерина Репяхова о разрыве с Павликом / Фото с инстаграм-сториз

Как пара познакомилась и вышла замуж

  • Екатерина Репяхова знала Виктора Павлика еще с детства – она была его страстной поклонницей и посещала концерты. Недавно блогерша показывала архивное фото, на котором еще юной позирует вместе с артистом
  • Пора познакомилась в Николаеве в ноябре 2015 года. Она приехала на его концерт с другом, вручила ему на сцене огромный букет, а лично пообщалась только в отеле. Оказалось, что у них с Виктором Павликом были соседние номера.
  • Екатерина Репяхова объясняла, что возраст ее мужа не влияет на их отношения. К слову, они женились в 2020 году.
Автор: Марія Касій