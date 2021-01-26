Жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова часто делится с поклонниками деталями своей беременности. На днях она сравнила самочувствие на первом и втором триместрах.

Источник: инстаграм Екатерины Репяховой

Известный украинский певец Виктор Павлик и его молодая жены Екатерина Репяхова ожидают первенца. Интерес публики к беременности девушки только растет.

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Екатерина Репяхова о своих ощущениях во время беременности

Сама Екатерина Репяхова охотно делится деталями особого состояния, в котором находится. Она отметила, что когда впервые узнала о том, что ожидает первенца, то на нее нахлынула эйфория, а потом ей стало страшно.

Особенно по вечерам, когда я ложилась спать, мне становилось так страшно. А вдруг не справлюсь, вдруг буду плохой мамой. А потом нагрянул и токсикоз. Там уже было не до "философствования". Было просто плохо,

– написала Екатерина Репяхова.

Жена Виктора Павлика добавила, что сейчас все изменилось. Она чувствует легкость, хорошее настроение, много сил и энергии. На 19 неделе беременности будущая мама почувствовала движения малыша и тогда поняла, что внутри нее находится целая вселенная.

Я безумно счастлива и духовно наполнена на этом этапе жизни. Я смотрю на своего мужа каждый день и думаю, как же много всего изменилось за эти годы, как изменился он, как изменились мы,

– поделилась Екатерина.

Также она призналась, что раньше и мечтать не могла о том, что у них будет настоящая семья. Но теперь Екатерина Репяхова точно знает, что ее малыш будет самым любимым. Жена певца также показала новое фото. Оно сделано еще на ранних сроках беременности. Но животик видно не сильно: его прикрывает черная одежда.



Екатерина Репяхова / Фото с инстаграма Екатерины Репяховой