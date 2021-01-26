Дружина Віктора Павліка Катерина Реп'яхова часто ділиться з прихильниками деталями своєї вагітності. Днями вона порівняла самопочуття на першому та другому триместрах.

Джерело: інстаграм Катерини Реп'яхової

Подружжя відомого українського співака Віктора Павліка та його молодої дружини Катерини Реп'яхової очікує первістка. Цікавість публіки до вагітності дівчини тільки зростає.

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Катерина Реп'яхова про свої відчуття під час вагітності

Сама Катерина Реп'яхова залюбки ділиться деталями особливого стану, в якому перебуває. Вона зазначила, що коли вперше дізналась про те, що очікує первістка, то на неї нахлинула ейфорія, а згодом їй стало страшно.

Особливо вечорами, коли я лягала спати, мені ставало так страшно. А раптом не впораюся, раптом буду поганою мамою. А потім нагрянув і токсикоз. Там уже було не до "філософствувань". Було просто погано,

– написала Катерина Реп'яхова.

Дружина Віктора Павліка додала, що зараз все змінилося. Вона відчуває легкість, гарний настрій, багато сил та енергії. На 19 тижні вагітності майбутня матуся відчула порухи малюка і тоді зрозуміла, що всередині неї знаходиться цілий всесвіт.

Я шалено щаслива і духовно наповнена на цьому етапі життя. Я дивлюся на свого чоловіка кожен день і думаю, як же багато всього змінилося за ці роки, як змінився він, як змінилися ми,

– поділилась Катерина.

Також вона зізналась, що раніше й мріяти не могла про те, що в них буде справжня сім'я. Але тепер Катерина Реп'яхова точно знає, що її малюк буде найулюбленішим. Дружина співака також показала нове фото. Воно зроблене ще на ранніх термінах вагітності. Але животик видно не сильно: його прикриває чорне вбрання.



Катерина Реп'яхова / Фото з інстаграму Катерини Реп'яхової