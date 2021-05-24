Екатерина Репяхова готовится к первым родам. Она с нетерпением ждет рождения малыша и активно готовится к этому событию.

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Екатерина Репяхова о партнерских родах

Звездная жена в одном из сообщений на личной странице в инстаграме рассказала о партнерских родах. Екатерина напомнила, что Виктор Павлик родился в СССР и для него роддом – это место, куда никого не пускают, а ребенка мама показывает отцу через окно.

Однако Екатерина будет рожать в одном из самых современных роддомов Киева, где предусмотрены и партнерские роды, и отдельное место для папы в палате.

Мы до сих пор оба не знаем, будет ли любимый в родильном зале, но флюорографию все-таки сделали. Врач сказала, что Виктор в любой момент может принять решение, идти на роды или нет. Также он может зайти в родильный, но если потребуется, то выйти. Этот факт очень нас успокаивает. Мы в ожидании. Осталось совсем немного,

– написала Екатерина в публикации.

Отметим, сейчас Репяхова находится на 37 неделе беременности. Она много работает, однако умело сочетает отпуск с работой. Екатерина не скрывает счастья от того, что совсем скоро станет мамой.