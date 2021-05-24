Катерина Реп'яхова готується до перших пологів. Вона нетерпляче чекає на народження малюка та активно готується до цієї події.

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Катерина Реп'яхова про партнерські пологи

Зіркова дружина в одному з дописів на особистій сторінці в інстаграмі розповіла про партнерські пологи. Катерина нагадала, що Віктор Павлік народився в СРСР і для нього пологовий будинок – це місце, куди нікого не пускають, а дитину мама показує батькові через вікно.

Однак Катерина народжуватиме в одному з найсучасніших пологових будинків Києва, де передбачені й партнерські пологи, і окреме місце для тата в палаті.

Ми досі обоє не знаємо, чи буде коханий у пологовому залі, але флюрографію все-таки зробили. Лікар сказала, що Віктор у будь-який момент може прийняти рішення, йти на пологи, чи ні. Також він може зайти в пологовий, але якщо буде потрібно, то вийти. Цей факт дуже нас заспокоює. Ми в очікуванні. Залишилось зовсім трішки,

– написала Катерина в публікації.

Зазначимо, зараз Реп'яхова перебуває на 37 тижні вагітності. Вона багато працює, однак вміло поєднує відпустки з роботою. Катерина не приховує щастя від того, що зовсім скоро стане мамою.