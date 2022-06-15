Жена Виктора Павлика поздравила сына с первым днем рождения и показала праздничные кадры
Источник:инстаграм Екатерины Репейной
Жена Виктора Павлика приветствовала сына с днем рождения. 15 июня ему исполнилось 1 год.
Сегодня, 15 июня, сын Виктора Павлика отмечает первый день рождения. В этот день блоггер Екатерина Репьяхова готовит для сына праздник.
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Жена Виктора Павлика поздравила сына
Жена Виктора Павлика поздравила малыша в социальных сетях. Она опубликовала трогательное видео с Миши и посвятила ему сообщение.
Моя жизнь, мой самый лучший. Мой нежный, ласковый, а иногда такой упорный сын. Я тебя очень люблю! Благодаря тебе, я знаю, что такое безусловная любовь к каждой клетке, к глубине моего сердца. Моя любовь к тебе больше, чем вселенная… И я провожу тебя через все детство самым счастливым мальчиком. Обещаю,
– написала Екатерина Репьяхова.
Сын Виктора Павлика отмечает первый день рождения: смотрите видео
Звездная жена также показала фото с фотосессии сына по случаю дня рождения. Она опубликовала кадры праздничного торта.
Сыну Виктора Павлика 1 год / Фото с инстаграма Екатерины Репейной
Торт для сына Виктора Павлика / Фото из инстаграма Виктора Павлика
Ролик прокомментировал Виктор Павлик: "Спасибо, любимая, за сына". Также в комментариях поклонники присоединяются к поздравлениям:
- "Приветствую малыша. Доброй судьбы";
- "Искренние поздравления и пожелания всего наилучшего в жизни";
- "Приветствую, красавчик! Пусть растет счастлив и здоров в мире";
- "Поздравляем Михасика! Какой замечательный ребенок! Пусть Бог оберегает и одаривает талантами! Пусть судьба будет цветущей и счастливой! Любим";
- "Поздравляем с первым маленьким юбилеем малышку и счастливых родителей! Желаю малышей крепкого здоровья, пусть растет и радует мамашу с папой, улыбается чаще и никогда не болеет. Всей вашей семье желаю счастья, любви и благополучия";
- "С днем рождения, мира, здоровья, прекрасного детства";
- "Приветствую, счастливой судьбы мальчику. Родителям терпения, здоровья, сил! Мирного неба";
- "Какой красивый джентльмен. Всего лучшего красавчика".