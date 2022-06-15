Жена Виктора Павлика поздравила сына с первым днем рождения и показала праздничные кадры

15 июня 2022 , 15:27
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Источник:

инстаграм Екатерины Репейной

Жена Виктора Павлика приветствовала сына с днем рождения. 15 июня ему исполнилось 1 год.

Сегодня, 15 июня, сын Виктора Павлика отмечает первый день рождения. В этот день блоггер Екатерина Репьяхова готовит для сына праздник.

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Жена Виктора Павлика поздравила сына

Жена Виктора Павлика поздравила малыша в социальных сетях. Она опубликовала трогательное видео с Миши и посвятила ему сообщение.

Моя жизнь, мой самый лучший. Мой нежный, ласковый, а иногда такой упорный сын. Я тебя очень люблю! Благодаря тебе, я знаю, что такое безусловная любовь к каждой клетке, к глубине моего сердца. Моя любовь к тебе больше, чем вселенная… И я провожу тебя через все детство самым счастливым мальчиком. Обещаю,
– написала Екатерина Репьяхова.

Сын Виктора Павлика отмечает первый день рождения: смотрите видео

Звездная жена также показала фото с фотосессии сына по случаю дня рождения. Она опубликовала кадры праздничного торта.


Сыну Виктора Павлика 1 год / Фото с инстаграма Екатерины Репейной


Торт для сына Виктора Павлика / Фото из инстаграма Виктора Павлика

Ролик прокомментировал Виктор Павлик: "Спасибо, любимая, за сына". Также в комментариях поклонники присоединяются к поздравлениям:

  • "Приветствую малыша. Доброй судьбы";
  • "Искренние поздравления и пожелания всего наилучшего в жизни";
  • "Приветствую, красавчик! Пусть растет счастлив и здоров в мире";
  • "Поздравляем Михасика! Какой замечательный ребенок! Пусть Бог оберегает и одаривает талантами! Пусть судьба будет цветущей и счастливой! Любим";
  • "Поздравляем с первым маленьким юбилеем малышку и счастливых родителей! Желаю малышей крепкого здоровья, пусть растет и радует мамашу с папой, улыбается чаще и никогда не болеет. Всей вашей семье желаю счастья, любви и благополучия";
  • "С днем рождения, мира, здоровья, прекрасного детства";
  • "Приветствую, счастливой судьбы мальчику. Родителям терпения, здоровья, сил! Мирного неба";
  • "Какой красивый джентльмен. Всего лучшего красавчика".
Автор: Марія Касій