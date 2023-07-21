Жена Виктора Павлика похвасталась первыми результатами похудения: фото в белье
Источник:Екатерина Репяхова
Жена Виктора Павлика недавно поделилась, что не удовлетворена своей физической формой. Она начала заниматься собой и поделилась первыми результатами.
Блоггерша Екатерина Репяхова несколько недель назад пожаловалась, что ей не нравится своя фигура. Поэтому решила похудеть.
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Екатерина Репяхова показала результаты похудения
Жена Виктора Павлика рассказала, что добавила в свою жизнь физическую активность – походы в спортзал, а также посещение бассейна. Да, Екатерина давно хотела научиться правильно плавать.
После трех недель похудения звездная жена продемонстрировала, как выглядит в белье и спортивной форме.
Три недели тренировок четыре раза в неделю – и мне гораздо приятнее смотреть на себя в зеркало,
– поделилась Екатерина Репяхова.
Екатерина Репяхова / Фото с инстаграм-сториз
Блогерша призналась, что убрала из своего рациона мучные изделия, сладкое, фаст-фуд и сладкие напитки.
"И тренировки, тренировки, тренировки. Кайфую от этого процесса. Зал по-своему люблю, плавание по-своему".
Екатерина Репяхова / Фото с инстаграм-сториз
Как худеют звезды
- Анна Неплях примерно за 2 месяца лишилась 5 килограммов. Сначала она ограничила употребление алкоголя, а затем и вовсе прекратила его употреблять. Также модель очень ограничила углеводы, поэтому питалась белками, мясом, рыбой, сырами, молочной продукцией, овощами, ягодами.
- Рамина Эсхакзай сбросила 11 килограммов. Это произошло благодаря работе с нутрициологом, а также психологом. Блогерша призналась, что часто заедала стресс и тревожность.