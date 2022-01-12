Жена Виктора Павлика показала, как его дети отреагировали на ее беременность: курьезное видео
Источник:инстаграм Екатерины Репяховой
Полгода назад Виктор Павлик в четвертый раз стал отцом. О беременности его молодой жены стало известно 10 января, однако дети артиста узнали о пополнении немного раньше. Какой была их реакция, смотрите видео ниже.
О своей первой беременности Екатерина Репяхова торжественно объявила в инстаграм-профиле. Это произошло лишь после того, как о ее интересном положении узнала родня. Они с Виктором Павликом решили осчастливить близких лично.
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Как дети Виктора Павлика отреагировала на беременность его жены
56-летний артист сначала приехал в гости к старшему сыну Саше, а затем встретился с дочкой Кристиной. Он протянул детям пакет с записками "Ты скоро снова станешь братом" и "Ты скоро снова станешь сестрой".
Александр, который и сам отец, не сразу понял, о чем речь, а затем бросился на отца с объятиями. "Папа, ты что! Я же старый уже", – воскликнул певец. Тогда как дочь отреагировала не так эмоционально. "Ничего себе, круто. Ну я поздравляю", – заявила Кристина.
Видео о том, как муж сообщил о пополнении в нашей семье сыну и дочке, а я своей племяннице Настюше. На тот момент мы еще не знали, кто будет – девочка или мальчик,
– поделилась Катя Репяхова.
Архивное видео растрогало сеть. Реакции Саши, Кристины и Насти очаровали фанатов Виктора Павлика:
- "Класс, такие искренние эмоции у всех";
- "Вот креаторы, суперидея";
- "Так мило и искренне все, эти моменты в жизни самые прекрасные";
- "Как круто, сколько эмоций";
- "Такое милое и душевное видео";
- "Реакция Саши бесценна";
- "Класс, как приятно смотреть на эмоции. Они все разные и классные".