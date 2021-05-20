Избранница Тимура Мирошниченко впервые забеременела всего через месяц после того, как начала жить вместе с телеведущим. С мыслями о предстоящем пополнении она жила всего три недели. К сожалению, на раннем сроке плод замер.

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Сорвалась эта беременность буквально через три недели после того, как я забеременела. Я была шокирована, потому что я только привыкла к этой новости, и мы узнаем, что сердцебиения нет,

– вспомнила Инна Мирошниченко.

Она убеждена, что во всем виновата сама. Тогда как телеведущий мечтал стать отцом, Инна стремилась развивать юридический бизнес и не думала о детях. По ее мнению, именно из-за сомнений беременность остановилась.

"Это был короткий срок, но это была значительная травма для меня. И я думаю, что так произошло из-за того, что эти три недели, пока я привыкала, я постоянно думала о том, что не хотела этого ребенка, что я не готова к нему", – призналась жена Мирошниченко.

Всего за несколько недель она так привыкла к мысли о материнстве, что очень быстро забеременела во второй раз. Через девять месяцев у пары родился первенец – дочь Мия. В январе этого года Тимур Мирошниченко во второй раз стал отцом. На свет появился мальчик, которого назвали Марком.