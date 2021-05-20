Обраниця Тімура Мірошниченка вперше завагітніла всього через місяць після того, як почала жити разом з телеведучим. З думками про майбутнє поповнення вона жила всього три тижні. На жаль, на ранньому терміні плід завмер.

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Зірвалася та вагітність буквально за три тижні після того, як я завагітніла. Я була шокована, тому що я тільки звикла до цієї новини, і ми дізнаємося, що серцебиття немає,

– пригадала Інна Мірошниченко.

Вона переконана, що у всьому винна сама. Тоді як телеведучий мріяв стати батьком, Інна прагнула розвивати юридичний бізнес і не думала про дітей. На її думку, саме через сумніви вагітність зупинилася.

"Це був короткий термін, але це була значна травма для мене. І я думаю, що так сталося через те, що ці три тижні, поки я звикала, я постійно думала про те, що не хотіла цю дитину, що я не готова до неї", – зізналася дружина Мірошниченка.

Усього за кілька тижнів вона так звикла до думки про материнство, що дуже швидко завагітніла вдруге. Через дев'ять місяців у пари народився первісток – донька Мія. У січні цього року Тімур Мірошниченко вдруге став батьком. На світ з'явився хлопчик, якого назвали Марком.