На этот раз я подаюсь сама, – жена Тимура Мирошниченко усыновляет второго ребенка
Источник:Инна Мирошниченко
Инна Мирошниченко сообщила, что усыновит второго ребенка. Она уже подала документы и рассказала, почему сама идет на ответственный шаг.
Жена Тимура Мирошниченко в инстаграм-сториз выложила фото службы по делам детей и семьи в Киеве в Днепровском районе. Да, Инна Мирошниченко усыновляет второго ребенка.
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Инна Мирошниченко усыновляет ребенка
Адвокат сообщила, что уже подала документы. Далее ее ожидают направления на курсы, их прохождение. Затем ей выдадут рекомендации психологов и поставят на учет. После этого Инну ждет поиск ребенка и встреча с ним.
На этот раз Инна Мирошниченко подается сама, без мужчины.
Я пошла на второй круг. В этот раз я подаюсь сама. Ибо Тим и так сделал невозможное, чтобы посещать школу весной. Во второй раз такое чудо не произойдет. Да, так можно было. У меня есть жилье, доход и согласие мужа брать детей на свое содержание,
– уточнила Инна Мирошниченко.
Инна Мирошниченко усыновляет второго ребенка / Фото с инстаграм-сториз
Инна Мирошниченко усыновляет второго ребенка / Фото с инстаграм-сториз
По словам адвоката, после усыновления она станет условной "матерью-одиночкой" ребенка или детей. Далее его ждет суд – внутрисемейное усыновление. Этот процесс проще Тимура, чем посещение курсов.
"Почему так быстро? Потому что чувствую, что есть место в сердце и в квартире. А детей, ожидающих семью, все еще десятки тысяч", – подчеркнула Инна.
Инна Мирошниченко усыновляет второго ребенка / Фото с инстаграм-сториз
Как Мирошниченко усыновили ребенка
- Тимур и Инна Мирошниченко воспитывают двоих детей: 5-летнюю дочь Мию и 4-летнего сына Марка. Они задумывались об усыновлении еще до полномасштабного вторжения, но после его начала верно приняли это решение.
- В январе этого года пара сообщила, что процесс усыновления начался. Обо всех этапах Тимур и Инна рассказывали публично – ведь в системе очень много проблем и коррупции. Уже в июне супруги нашли ребенка – с тех пор начались первые встречи и ожидания судебных решений. В конце июля они забрали мальчика домой и назвали его Марселем. Через несколько дней ему исполнилось 2 года.
- Марселя ждал период адаптации и медленного избавления от детских травм из детского дома. Прошло более 4 месяцев, как звездные супруги забрали ребенка домой, но разница уже колоссальная. Мальчик улыбается, показывает характер и эмоции и растет.