Инна Мирошниченко рассказала о состоянии названного сына после операции и показала его фото

Названный сын Тимура и Инны Мирошниченко на днях перенес плановую операцию. После возвращения домой звездная жена рассказала, как себя чувствует Марсель.

Инна Мирошниченко вместе с сыном вернулась домой из больницы. По ее словам, двухлетний Марсель чувствует себя хорошо.

К слову Названному сыну Мирошниченко сделали операцию: как себя чувствует Марсель

Состояние Марселя после операции

Мы уже дома. Я чувствую себя так, словно у меня операция была. Просто не могу собраться в кучу. Марсель хорошо!

– поделилась жена Тимура Мирошниченко.



Марсель дома после операции / Фото с инстаграм-сториз

Инна Мирошниченко отметила, что не дает сыну обезболивающие – тогда он становится слишком активным. Поэтому малыш в большинстве своем лежит и "проживает все, как есть".

"Врач сказал не давать обезболивающие, потому что он тогда слишком активен, а это опасно. Он реально бегал, прыгал, животом спускался с кровати... И успокоить невозможно. Поэтому вот лежит и проживает все, как есть", - добавила адвокат.



Инна Мирошниченко с сыном / Фото с инстаграм-сториз

Что Мирошниченко говорили о здоровье названного сына