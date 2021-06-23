Жена Григория Решетника восхитила стильным вариантом повседневного образа

Ведущая, многодетная мама и жена шоумена Григория Решетника Кристина поделилась с поклонниками новыми фото. Она продемонстрировала стильный летний образ в топе и мини-шортах.
Жена известного телеведущего Григория Решетника Кристина Решетник опубликовала новые фото на личной странице в инстаграме. Она поделилась, что эти фотографии сделал ее старший сын Иван. И кадры одинаково вышли безупречными.
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Образ Кристины Решетник
Звездная жена часто делится с поклонниками вариантами летних образов. На этот раз она также показала повседневный аутфит. Жена шоумена сфотографировалась во дворе одного из заведений.
Кристина Решетник предстала перед камерой в полосатом черно-белом топе и черных обтягивающих мини-шортах с золотистыми вставками. Удобный наряд она соединила с белыми кедами.
Ведущая собрала волосы в аккуратный пучок и дополнила образ тонкой золотой цепочкой с подвеской. На лице она сделала легкий макияж.
Кристина Решетник / Фото из инстаграма Кристины Решетник
Кристина Решетник / Фото из инстаграма Кристины Решетник
Поклонники поделились впечатлениями от новых фотографий жены Григория Решетника:
- "Все фотографии классные";
- "Фото замечательные";
- "Все фото понравились. Одно лучше другого";
- "Мама – красавица";
- "Фото – супер".