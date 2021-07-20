Жена Григория Решетника поразила стильным образом в Черкассах: фото
Источник:инстаграм Кристины Решетник
Семья известного украинского телеведущего Григория Решетника обожает путешествовать по городам Украины. На днях супруги посетили Черкассы, где Кристина покорила трендовым образом.
Жена украинского телеведущего Григория Решетника – образцовая многодетная мама. Кроме того, что у нее всегда безупречный вид, она сопровождает мужа на мероприятиях и путешествует по городам Украины.
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Образ Кристины Решетник
Пока старшие сыновья Григория и Кристины отдыхают у бабушки, звездные родители наслаждаются путешествием по Украине. Сейчас супруги находятся в Черкассах вместе с маленьким сыном Александром.
Кристина Решетник решила сфотографироваться в живописном уголке города. Она позировала перед камерой в стильном летнем наряде – светло-голубой футболке и джинсовых мини-шортах. Такая одежда подчеркнул стройную фигуру жены шоумена.
Белые кеды, коричневая сумочка и солнцезащитные очки стали удачными дополнениями look. Кристина уложила волос в элегантный пучок, а на лице сделала легкий макияж.
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Летние образы Кристины Решетник
- Кристина покорила элегантным аутфитом в ярком желтом платье с пикантным вырезом;
- Жена шоумена выбрала белую футболку и твидовые шорты для прогулки по Киеву;
- Звездная жена продемонстрировала стильный летний образ в полосатом топе и мини-шортах.