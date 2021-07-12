У Кристины Решетник большая аудитория поклонников, которые следят за ее жизнью в инстаграме.. Именно в социальных сетях знаменитость делится самыми яркими и эмоциональными моментами. А также показывает варианты образов для разных событий.

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Летний look Кристины Решетник

Звездная жена обнародовала серию фото из атмосферного заведения. Она предстала перед камерой в красивой и элегантном платье желтого цвета, которое застегивалось на пуговицы. У наряда короткие рукава и вырез посередине. Такой look Кристина совместила с комфортной коричневой летней обувью.

Волосы Решетник собрала в хвост сзади, а на лице сделала легкий повседневный макияж. среди аксессуаров дополнила аутфит часами и сумочкой, которая висела на плече.

Кристина искренне улыбалась, держа в руках большой букет цветов.

"Незабываемые летние вечера!", – написала Кристина под фото.

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В комментариях подписчики многодетной мамы уже засыпали ее комплиментами.