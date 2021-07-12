У Кристины Решетник большая аудитория поклонников, которые следят за ее жизнью в инстаграме.. Именно в социальных сетях знаменитость делится самыми яркими и эмоциональными моментами. А также показывает варианты образов для разных событий.
Смотрите также Жена Григория Решетника показала стильный образ фото с прогулки по Киеву
Летний look Кристины Решетник
Звездная жена обнародовала серию фото из атмосферного заведения. Она предстала перед камерой в красивой и элегантном платье желтого цвета, которое застегивалось на пуговицы. У наряда короткие рукава и вырез посередине. Такой look Кристина совместила с комфортной коричневой летней обувью.
Волосы Решетник собрала в хвост сзади, а на лице сделала легкий повседневный макияж. среди аксессуаров дополнила аутфит часами и сумочкой, которая висела на плече.
Кристина искренне улыбалась, держа в руках большой букет цветов.
"Незабываемые летние вечера!", – написала Кристина под фото.
Для просмотра всех фото листайте вправо:
В комментариях подписчики многодетной мамы уже засыпали ее комплиментами.
- "Очень хорошая!"
- "Красавица!"
- "Какая женственность!"
- "Класс! Видно, когда женщина счастлива!"