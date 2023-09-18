Жена певца DOVI поразила рок-версией хита "Чекає вдома" на "Голосі країни-13": мощное видео

Супруга известного украинского певца DOVI Александра Вдовиченко решила начать музыкальную карьеру. Девушка выступила на шоу "Голос країни-13", где поразила зрителей и судей рок-версией хита своего мужа "Чекає вдома".

28-летняя Александра призналась, что долго не решалась начать певческую карьеру. Оказывается, пойти на "Голос страны" ее вдохновил муж-певец Андрей Вдовиченко.

Не упустите Интимная музыка и не только: 22 зажигательных трека для осенних вечеров

Жена DOVI перепела его хит

Саша накануне выступления вспомнила атмосферу первого концерта DOVI.

Я стою, у меня все в муравьях: "Боже, как же это круто, я тоже хочу это почувствовать". Хочется другой этап в своей жизни, реализацию себя как артиста. Поэтому я хочу быть услышана на этом проекте,

– высказалась Вдовиченко.

Певица на шоу удивила исполнением хита своего любимого "Чекає вдома", который он выпустил в дуэте из YAKTAK. Правда, Александра переделала трек в рок-версию. Ее вокал поразил судей и зрителей.

Александра Вдовиченко – "Чекає вдома": видео

К кому в команду попала Вдовиченко? К жене певца DOVI вернули свои кресла сразу 2 тренера – Надя Дорофеева и Артем Пивоваров. Певица заявила, что хочет продолжать создавать хиты вместе с Артемом.

Последние треки артиста DOVI