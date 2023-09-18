Жена певца DOVI поразила рок-версией хита "Чекає вдома" на "Голосі країни-13": мощное видео
Источник:"Голос страны-13"
Супруга известного украинского певца DOVI Александра Вдовиченко решила начать музыкальную карьеру. Девушка выступила на шоу "Голос країни-13", где поразила зрителей и судей рок-версией хита своего мужа "Чекає вдома".
28-летняя Александра призналась, что долго не решалась начать певческую карьеру. Оказывается, пойти на "Голос страны" ее вдохновил муж-певец Андрей Вдовиченко.
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Жена DOVI перепела его хит
Саша накануне выступления вспомнила атмосферу первого концерта DOVI.
Я стою, у меня все в муравьях: "Боже, как же это круто, я тоже хочу это почувствовать". Хочется другой этап в своей жизни, реализацию себя как артиста. Поэтому я хочу быть услышана на этом проекте,
– высказалась Вдовиченко.
Певица на шоу удивила исполнением хита своего любимого "Чекає вдома", который он выпустил в дуэте из YAKTAK. Правда, Александра переделала трек в рок-версию. Ее вокал поразил судей и зрителей.
Александра Вдовиченко – "Чекає вдома": видео
К кому в команду попала Вдовиченко? К жене певца DOVI вернули свои кресла сразу 2 тренера – Надя Дорофеева и Артем Пивоваров. Певица заявила, что хочет продолжать создавать хиты вместе с Артемом.
Последние треки артиста DOVI
- Дуэт двух музыкантов YAKTAK и DOVI имела огромный успех – их общий трек "Чекає вдома" стал настоящим хитом. Эта песня до сих пор "разрывает" соцсети.
- В конце мая певцы презентовали новый общий трек "Перекотиполе". Эта песня пронизана теплой ностальгией и воспоминаниями о прошлом.
- В июне артист опубликовал песню "Падали". По его словам, между людьми часто возникают сложные ситуации - ссоры, трудности и т.д., но этот период нужно пережить, перетерпеть, простить и идти дальше вместе. Об этом и говорится в его треке.
- А 1 сентября DOVI выпустил новую песню "На таран". Благодаря этому треку певец хотел вдохновить других и поделиться энергией, помогающей ему преодолевать трудные жизненные периоды.