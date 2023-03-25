Думают, что муж избил, – жена Павлика рассказала о забавной реакции людей после пластики

Четыре дня назад 28-летняя супруга Виктора Павлика сделала ринопластику и липофиллинг подбородка. Ее быстро выписали из больницы, поэтому по улицам Киева она гуляет с гипсом на носу и огромными синяками под глазами.

На третий день после операции жена Виктора Павлика привела себя в порядок – осторожно помыла голову, чтобы не смочить гипс, и вышла на улицу в кепке. Однако киевлян своим внешним видом все равно испугала.

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Как люди реагируют на жену Павлика после операции на носу

Я иду и смеюсь вслух, потому что меня ни один человек не пропускает мимо. Очень сильно смотрят люди. Наверное думают, что муж избил. Думают: "Вот бедная девочка, будто бы такая приличная",

– рассказала Катя Репьяхова в сторис.

Подписчицы посоветовали блогерше надеть большие очки, но она объяснила, что не сможет носить их еще 3 месяца.

Екатерина Репьяхова после пластики носа / Скриншот с видео

"Я чувствую себя гораздо лучше, чем вчера, именно физически. Больше всего я не ожидала, что так долго и так сильно будет болеть живот. Он тоже с отеком. Например, взять на руки Мишу мне очень сложно. Конечно, пью обезболивающие два-три раза в сутки", – поделилась жена Павлика.

Кстати, за несколько недель до ринопластики Катя Репьяхова отважилась еще на одни, но менее значительные изменения во внешности. Она увеличила губы и боялась, что муж с ней не будет разговаривать. Однако после операции блогерше казалось, что они "стухли". "Губы понемногу возвращаются, мне так кажется. Синяки становятся желтыми", – обрадовалась Репьяхова на третий день.

Екатерина Репьяхова после пластики носа / Скриншот с видео

Екатерина Репьяхова после пластики носа / Скриншот с видео

Напомним, пластический хирург показал нос Кати Репьяховой до и после операции. Он убрал "раздвоение" на кончике носа, которое стало более отчетливым после родов, и подкорректировал подбородок, пересадив жировую ткань из живота.

Виктор Павлик на такие изменения отреагировал очень эмоционально. Он пришел в больницу со словами: "Шок-контент. У меня нет слов. Подписчики, если бы не вы, я бы этого не пережил". Певец даже сравнил жену с известным кино персонажем. С каким именно, узнайте по ссылке.