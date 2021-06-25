Жена Павлика показала свидетельство сына и озадачила его фамилией

Чуть больше недели назад жена Виктора Павлика родила первенца. Супруги уже получили свидетельство о рождении сына. Катя Репяхова показала документ в сети и озадачила публику, ведь фамилия малыша несколько отличается от фамилии отца.

В четверг, 24 июня, Виктор Павлик и его молодая жена отправились в один из киевских Загсов, чтобы забрать первый официальный документ сына. Безусловно, блогер не оставила это событие за кадром и показала свидетельство о рождении отпрыска.

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Супруги, как и планировали с марта, назвали сына Михаилом. Правда, в графе фамилия указана "Павлик", что изрядно озадачило публику.

Дело в том, что фамилия народного артиста на одну букву отличается от того, которое указано в свидетельстве. Певец носит фамилию Павлік, что указано на его официальных страницах в инстаграме и фейсбуке. Жена звезды, которая после замужества осталась Репяховой, пока не комментирует ситуацию.



Свидетельство о рождении сына Павлика / Фото из инстаграма Кати Репяховой

К слову, свидетельство о рождении сына супруги забили в том ЗАГСе, в котором тайно поженились 10 июня прошлого года. Свадьбу Виктор Павлик и Екатерина Репяхова отложили сначала из-за ужесточения карантинных ограничений, а затем из-за смерти младшего сына артиста Павла.

После родов блогер делилась, что свадьбу они все же отгуляют. Церемонию планируют на ноябрь этого года. Похоже, торжество будет приурочено к 6 годовщине знакомства пары.