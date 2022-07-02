Екатерина Репяхова победила в суде против экс-жены Павлика: она получит денежную компенсацию
Источник:инстаграм Екатерины Репяховой
Екатерина Репяхова еще в прошлом году подала в суд на бывшую супругу Виктора Павлика. Катя победила в суде против Ларисы Созаевой и отсудила моральную компенсацию.
После женитьбы Виктора Павлика на Кате Репьяховой, бывшая жена певца оскорбляла его нынешнюю избранницу в сети. В декабре блоггерке лопнуло терпение и она подала в суд.
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Катя Репьяхова выиграла суд против бывшей жены Павлика
На днях супруга Виктора Павлика призналась, что суд наконец-то принял решение по иску. Иск Екатерины Репейной частично удовлетворили. Слова Созаевой о "нахабной твари" признали унизившими честь и достоинство. Поэтому она должна выплатить блоггерке 8 тысяч гривен.
Считаю, что должен поделиться с вами этим. Ибо вся эта история происходила у вас на глазах,
– добавила Екатерина Репьяхова.
Катя Репьяхова о суде с Созаевой / Фото с инстаграм-сториз
"Хочу, чтобы все люди, которые говорят гадость на других людей, знали. Что они могут понести за это ответственность!" – подчеркнула жена Виктора Павлика.
Катя Репьяхова о суде с Созаевой / Фото с инстаграм-сториз
С чего все началось
- В октябре 2021 года Лариса Созаева заявила, что Виктор Павлик выселяет ее из квартиры , за которую до сих пор выплачивает кредит. Она пожелала певцу и его семье всю жизнь жить на съемных квартирах.
- Катерина Репяхова пояснила, что последний год оплачивала "коммуналку" за пятикомнатную квартиру, в которой живет Лариса, хотя имеет свою семью. Она предложила продать это жилье, а за вырученные средства – погасить кредит и купить меньшее жилье.
- Впоследствии рекламодателей блоггерки атаковали боты. Она обвинила в этом Ларису Созаеву, а та в ответ назвала Репяхову "наглой тварью". Поэтому Екатерина подала на бывшую жену своего мужа в суд .