Екатерина Репяхова победила в суде против экс-жены Павлика: она получит денежную компенсацию

Екатерина Репяхова еще в прошлом году подала в суд на бывшую супругу Виктора Павлика. Катя победила в суде против Ларисы Созаевой и отсудила моральную компенсацию.

После женитьбы Виктора Павлика на Кате Репьяховой, бывшая жена певца оскорбляла его нынешнюю избранницу в сети. В декабре блоггерке лопнуло терпение и она подала в суд.

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Катя Репьяхова выиграла суд против бывшей жены Павлика

На днях супруга Виктора Павлика призналась, что суд наконец-то принял решение по иску. Иск Екатерины Репейной частично удовлетворили. Слова Созаевой о "нахабной твари" признали унизившими честь и достоинство. Поэтому она должна выплатить блоггерке 8 тысяч гривен.

Считаю, что должен поделиться с вами этим. Ибо вся эта история происходила у вас на глазах,

– добавила Екатерина Репьяхова.



Катя Репьяхова о суде с Созаевой / Фото с инстаграм-сториз

"Хочу, чтобы все люди, которые говорят гадость на других людей, знали. Что они могут понести за это ответственность!" – подчеркнула жена Виктора Павлика.



Катя Репьяхова о суде с Созаевой / Фото с инстаграм-сториз

С чего все началось