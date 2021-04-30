Настя Каменских – одна из самых соблазнительных женщин в украинском шоу-бизнесе. Она не стесняется демонстрировать свое тело в стильной и откровенной одежде, часто публикует провокационные фотографии.

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Обольстительный образ Насти Каменских

Для очередной съемки исполнительница выбрала безупречное платье. NK предстала перед камерой в роскошном вечернем платье золотистого цвета, которое невероятно красиво сияла. У наряда был глубокий вырез на ноге и очень соблазнительное декольте. Такие акценты подчеркнули длинные стройные ножки знаменитости и ее пышную грудь.

Волосы Настя уложила в элегантные локоны, а на лице сделала насыщенный макияж с темными тенями на веках. Довершила look длинными изысканными серьгами. В руке Каменских держала мороженое и призывно смотрела в камеру, что придавало образу еще больше сексуальности.



Настя Каменских в золотистом платье / Фото с инстаграму Насти Каменских

Такая публикация и образ певицы не остались без внимания ее фанатов. Они выражают комплименты в комментариях и отмечают, что Настя, как всегда, – невероятная.