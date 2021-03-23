Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина поздравила мужа Тимура Хромаева с днем рождения. Знаменитость опубликовала трогательное совместное фото и адресовала любимому приятные слова.

Маша Ефросинина нечасто делится фотографиями с мужем, но иногда радует поклонников семейным контентом. По случаю праздника звезда обнародовала еще один кадр.

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Маша Ефросинина поздравила мужа с днем рождения

Звезда поделилась фотографией, которую сделала на вечеринке. Она позировала в объятиях любимого в блестящем платье. Романтический образ ведущей дополнила красивая укладка и насыщенный макияж.

Тимур Хромаев нежно обнимал любимую и мило улыбался вместе с ней. После многих лет брака супруги стараются сохранять романтику и страсть в отношениях. Они не стесняются демонстрировать свои чувства на публике.

"С днем рождения, моя любовь", – с нежностью написала в публикации Ефросинина.

В комментариях подписчики Маши также присоединяются к поздравлениям и оставляют комплименты в адрес пары.