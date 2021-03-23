Маша Ефросинина трогательно поздравила мужа с днем рождения: фото
Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина поздравила мужа Тимура Хромаева с днем рождения. Знаменитость опубликовала трогательное совместное фото и адресовала любимому приятные слова.
Источник:инстаграм Маши Ефросининой
Маша Ефросинина нечасто делится фотографиями с мужем, но иногда радует поклонников семейным контентом. По случаю праздника звезда обнародовала еще один кадр.
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Маша Ефросинина поздравила мужа с днем рождения
Звезда поделилась фотографией, которую сделала на вечеринке. Она позировала в объятиях любимого в блестящем платье. Романтический образ ведущей дополнила красивая укладка и насыщенный макияж.
Тимур Хромаев нежно обнимал любимую и мило улыбался вместе с ней. После многих лет брака супруги стараются сохранять романтику и страсть в отношениях. Они не стесняются демонстрировать свои чувства на публике.
"С днем рождения, моя любовь", – с нежностью написала в публикации Ефросинина.
В комментариях подписчики Маши также присоединяются к поздравлениям и оставляют комплименты в адрес пары.
- "С именинником вас!"
- "С днем рождения вашу любовь, Маша!"
- "С именинником! Будьте счастливы!"
- "Мои поздравления!"
- "Какая красивая пара!"
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