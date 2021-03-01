Бывшая первая леди Франции Карла Бруни опубликовала в сети сообщение, где выразила поддержку своему мужу – 25-му президенту Франции Саркози. Мужчину признали виновным в коррупции и приговорили к 3 годам за решеткой.

Приговор Николя Саркози услышал 1 марта в суде Франции. Его приговорили к 3 годам лишения свободы, но 2 из них – условное заключение. Его признали виновным по делу о коррупции и торговле влиянием. Известно, что Саркози будет обжаловать приговор. Впервые в истории Франции суд вынес бывшему президенту приговор с реальным тюремным сроком.

Все, что известно о приговоре Признали виновным в коррупции: Саркози приговорили к 3 годам за решеткой

Реакция жены Саркози на заключение

Его жена – модель Карла Бруни – уже отреагировала на новость в своем профиле в инстаграме. Звезда опубликовала трогательное фото с мужем и лаконично написала, что борьба продолжается.

Какая сумасшедшая безжалостность, моя любовь... Борьба продолжается, правда всплывет,

– бывшая первая леди, добавив хэштег "несправедливость".

В комментариях к заметке французы выразили поддержку Саркози и его жене Бруни.

Что известно о семье Саркози и Бруни?

Известно, что Карла Бруни стала третьей женой Николя Саркози. До этого он был женат на Мари Доминик-Кюльоли и Сесилии Сиганер-Альбенис. В 2008 году Саркози женился на Карле Бруни, которая является знаменитой итальянской и французской моделью. Саркози стал вторым президентом во Франции, который женился во время пребывания на посту президента. В 2011 году у пары родилась дочь Джулия. У Карлы также есть сын Орельен от Рафаэля Энтовена, а у Саркози – дети Пьер и Жан от первого брака и сын Луи от второго брака.