Жена Макса Михайлюка рассказала, как вернулась в идеальную форму после родов

Всего три месяца назад жена "Холостяка" Макса Михайлюка родила дочь. Даша Хлистун постепенно возвращается к моделингу, ведь успела похудеть после родов. Как она восстановила идеальную форму, узнавайте дальше.

Избранница Макса Михайлюка стремительно потеряла лишний вес и вернула свою худобу. Отвечая на вопрос подписчиков о похудении, девушка призналась, что не ленилась и взялась за себя сразу после родов.

К теме Жена Макса Михайлюка позировала в первой смелой фотосессии после родов: видео

Даша Хлистун занималась спортом, посещала массажи и правильно питалась. Из своего рациона она исключила сладкое, мучное, жирное, жареное и не ела после 6 вечера.

Публика восхищается фигурой модели и считает, что она вернулась в идеальную форму. В то же время красавица, которая до беременности весила 52 килограмма, заверила – ей есть над чем работать.

Я пока не пришла к тому результату, который меня удовлетворяет, но стараюсь,

– заявила Даша Хлистун.

Напомним, как и большинство будущих мам, Даша Хлистун не ограничивала себя в еде во время беременности. Поэтому за девять месяцев она набрала 20 килограммов и называла себя "добрым пирожком".

Жена Макса Михайлюка / Фото из инстаграма Даши Хлистун

На днях Максим Михайлюк из "Холостяка" выходил в свет с женой и дочкой Арианой. Семья появилась на дне рождении друга. На празднике присутствовали Григорий Решетник с женой Кристиной, ведь именинник – их кум.

Так, Даша Хлистун очаровала идеальным видом в атласном мини-платье ярко-красного цвета. Она эффектно продемонстрировала стройную фигуру и длинные ножки.