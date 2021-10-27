Жена Макса Чмерковского прилетела на "Танцы со звездами" и поделилась впечатлениями от шоу

Судья "Танцев со звездами" Максим Чмерковский в 8 выпуске "Танцев со звездами" был вместе с супругой. Правда, Пета Маргатройд находилась в зрительном зале. Она рассказала, что украинский проект гораздо более технический, чем американский.

Танцовщик и судья шоу "Танцы со звездами" скучал по оставшейся в США жене. Поэтому возлюбленная Макса Чмерковского прилетела в Украину из Лос-Анджелеса и поддержала мужчину. Она пришла на 8 выпуск проекта и наблюдала за работой любимого.

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Жена Макса Чмерковского на "Танцах со звездами"

Пета – тоже танцовщица. Она участвовала в американских "Танцах со звездами" и дважды побеждала. Как профессиональный хореограф жена Чмерковского оценила уровень украинской версии проекта.

После того, как мой муж стал судьей на украинских "Танцах со звездами", я смотрю это шоу еженедельно. По сравнению с американской версией, украинский проект гораздо более технический, что мне очень импонирует. Звезды более погружены в танцы, в шоу, тратят гораздо больше часов на тренировки, чем их американские коллеги.

– подчеркнула Маргатройд.



Максим Чмерковский с женой / Фото из инстаграма Максима Чмерковского

Во время прямого эфира Максим Чмерковский подошел к жене и подарил красивый букет цветов. Уже за кулисами супруги сделали общее фото.

Танцоры выбрали похожие образы. Макс позировал в черном смокинге и белой рубашке, в то время как его возлюбленная предстала в стильном атласном жакете. Она собрала волосы и сделала эффектный макияж.



Максим Чмерковский с женой / Фото из инстаграма Максима Чмерковского

Отметим, Максим Чмерковский также сравнивал американские и украинские "Танцы со звездами". Судья проекта также считает, что в Украине "проталкивают танцевальную историю" и обращают внимание на техничность. В то время как за рубежом "Танцы" – более коммерческое шоу.

В то же время в США понятие звезд также несколько иное, чем здесь, по словам хореографа. Если в Украине знаменитости – актеры, певцы, спортсмены, то там – это "люди с историей", которые по определенным причинам были известны в медиа.