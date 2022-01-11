Жена "Холостяка" показала, как выглядит через год после родов: "Дрыщ, анорексия"

Украинская модель Дарья Хлистун меньше года назад впервые стала мамой – она родила дочь от мужа Макса Михайлюка (героя 10-го сезона "Холостяка"). Сейчас она показала, как изменилась ее фигура.

Роды модели из Днепра произошли 27 апреля 2021 года. С тех пор фигура модели претерпела кардинальные изменения – всего за полгода она похудела на несколько килограммов, и очень этим гордится. Ей удалось вернуться к "дородовым" формам.

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2021 год – через год, 2022. Да-да, ужасно, дрыщ, анорексия,

– процитировала слова хейтеров в инстаграм-сторис Дарья Хлистун.

На первом снимке она нежно обнимает свой беременный живот в джинсах и черном топе, а на втором фото позирует в узком черном комбинезоне, который подчеркивает излишне похудевшую фигуру.

Как выглядит Дарья Хлистун до и после родов / Фото с инстаграм-сторис модели

В следующих сторис она добавила, что "всем, кто пишет, что надо поесть", она отчитывается, что ест большую пиццу и доедает бортики.

Дарья Хлистун ест пиццу / Фото с инстаграм-сторис модели