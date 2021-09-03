Пока у телеведущего перерыв между съемками телепроекта семья решила не упускать возможности и отдохнуть у моря. Григорий и Кристина вместе с тремя сыновьями нежатся на солнышке в Турции.
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Пляжный look Кристины Решетник
Звездная мама отдыхает и иногда работает у бассейна. Один из ее пляжных аутфитов – длинное легкое платье с цветным принтом, которое завязывается на шее. Такой наряд прекрасно подошел не только для прогулки, но и для загара.
На снимках видно, что волосы Решетник уложила ровно и убрала назад. На лицо она не наносила косметики, но надела солнцезащитные очки. Также среди украшений на ней были лаконичны подвески.
Кристина Решетник в цветном платье / Фото из инстаграма Кристины Решетник
Кристина Решетник в цветном платье / Фото из инстаграма Кристины Решетник