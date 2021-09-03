Пока у телеведущего перерыв между съемками телепроекта семья решила не упускать возможности и отдохнуть у моря. Григорий и Кристина вместе с тремя сыновьями нежатся на солнышке в Турции.

Смотрите также Кристина Решетник в синем комбинезоне: фото из семейного отпуска

Пляжный look Кристины Решетник

Звездная мама отдыхает и иногда работает у бассейна. Один из ее пляжных аутфитов – длинное легкое платье с цветным принтом, которое завязывается на шее. Такой наряд прекрасно подошел не только для прогулки, но и для загара.

На снимках видно, что волосы Решетник уложила ровно и убрала назад. На лицо она не наносила косметики, но надела солнцезащитные очки. Также среди украшений на ней были лаконичны подвески.



Кристина Решетник в цветном платье / Фото из инстаграма Кристины Решетник



Кристина Решетник в цветном платье / Фото из инстаграма Кристины Решетник

Этим летом Кристина Решетник показывала немало стильных и комфортных образов, которые прекрасно подойдут для мамочек. В подборке Showbiz 24 смотрите фото аутфитов, которые можно повторить и теплыми осенними днями.