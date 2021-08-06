Фотографии Кристины в платьях и костюмах, с красивым макияжем и легкими повседневными прическами – смотрите далее в подборке Showbiz 24.

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Летние образы Кристины Решетник

В гардеробе жены ведущего Григория Решетника есть много вариантов одежды для различных событий. Однако преимущественно ее аутфиты состоят из наряда и аксессуаров, которые подчеркивают женственность и нежность.

Летом Кристина публикует фотографии, на которых позирует в льняных костюмах, платьях из легких тканей. Одежду Решетник любит сочетать с обувью на низкой подошве, поскольку она удобна для прогулок с детьми. А для торжественных и праздничных событий выбирает элегантные туфли. Среди аксессуаров ее летние аутфиты часто довершают сумочки, соцезащитные очки, серьги.

Далее смотрите подборку самых ярких образов звездной жены, в которых она была этим летом.

Кристина Решетник в белом платье с мужем / Фото из инстаграма звездной мамочки



Кристина Решетник в розовом платье / Фото из инстаграма звездной мамочки

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Кристина Решетник в цветном платье / Фото из инстаграма звездной мамочки



Кристина Решетник в штанах и футболке/ Фото из инстаграма звездной мамочки



Кристина Решетник в шортах іи майке/ Фото из инстаграма звездной мамочки



Кристина Решетник в джинсовой юбке и блузке/ Фото из инстаграма звездной мамочки



Кристина Решетник в шортах и футболке / Фото из инстаграма звездной мамочки



Кристина Решетник в изумрудном костюме / Фото из инстаграма звездной мамочки



Кристина Решетник в длинном делтом платье / Фото из инстаграма звездной мамочки



Кристина Решетник в белом платье с кружевом / Фото из инстаграма звездной мамочки



Кристина Решетник в синем платье / Фото из инстаграма звездной мамочки



Кристина Решетник в шортах и топе / Фото из инстаграма звездной мамочки



Кристина Решетник в платье с сыном / Фото из инстаграма звездной мамочки