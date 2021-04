Кристина получает удовольствие от каждого момента отпуска. Она мечтала о том дне, когда проснется на берегу океана, прогуляется по белоснежному песочку и насладится красотой райского уголка планеты. А также звездная жена показывает свои невероятно красивые аутфиты.

За личной страницей Кристины в инстаграме следят 236 тысяч пользователей сети. Многие девушки вдохновляются стилем жены Решетника, поэтому она часто показывает свой look of the day.

Яркий образ Кристины Решетник на Мальдивах

Знаменитость босиком позировала в необычайно красивой локации на фоне пальм, безграничного неба и океана. Для прогулки Кристина выбрала летний костюм голубого цвета, состоящий из рубашки и шорт. Наряд пошит из легкой ткани, поэтому для жаркой погоды на Мальдивах прекрасно подошел.

Волосы Кристины были мокрыми. Вероятно, эти кадры она сделала незадолго после купания в океане. На лицо женщина не наносила косметику и довершила пляжный look большими солнцезащитными очками.

Что же за цвета здесь такие?! Каждая пальма создана для фотосессий!

– написала Кристина под фото.



Кристина Решетник в голубом костюме на Мальдивах / Фото из инстаграма Кристины Решетник



Подписчики Кристины очень активны, поэтому не оставляют без внимания ни одну публикацию. В комментариях они выражают свое восхищение женщиной, засыпают ее комплиментами.