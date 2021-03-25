Жена популярного телеведущего Григория Решетника Кристина показала стильный весенний образ. Она предстала перед камерой в двухцветном тренче.

Кристина Решетник поделилась с поклонниками серией новых фото. На личной странице в инстаграме она опубликовала несколько фотографий, на которых показала свой новый наряд.

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Весенний look Кристины Решетник

Звездная жена предстала перед камерой в тренче бежевого и светло-желтого цветов. Такой элемент одежды очень прекрасно подойдет для прохладных весенних дней. Под тренч она надела вязаный белый свитер и юбку. Такой look соединила с бежево-черной обувью на низкой подошве.

Из аксессуаров образ Кристины дополняла маленькая сумка, часы и лаконичная подвеска. Длинные волосы она уложила в легкие локоны, а на лице сделала повседневный макияж.

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Кристина Решетник о тренче

Звезда призналась, что ее последней покупкой является двухцветный хлопковый тренч. Это идеальный легкий вариант под кроссовки и под туфли на каблуке. Тренч – это та классика, которую удачно можно сочетать с аксессуарами, сумками, миксовать с разными стилями.