Жена Григория Решетника показала стильный весенний образ в тренче: фото
Жена популярного телеведущего Григория Решетника Кристина показала стильный весенний образ. Она предстала перед камерой в двухцветном тренче.
Источник:Инстаграм Кристины Решетник
Кристина Решетник поделилась с поклонниками серией новых фото. На личной странице в инстаграме она опубликовала несколько фотографий, на которых показала свой новый наряд.
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Весенний look Кристины Решетник
Звездная жена предстала перед камерой в тренче бежевого и светло-желтого цветов. Такой элемент одежды очень прекрасно подойдет для прохладных весенних дней. Под тренч она надела вязаный белый свитер и юбку. Такой look соединила с бежево-черной обувью на низкой подошве.
Из аксессуаров образ Кристины дополняла маленькая сумка, часы и лаконичная подвеска. Длинные волосы она уложила в легкие локоны, а на лице сделала повседневный макияж.
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Кристина Решетник о тренче
Звезда призналась, что ее последней покупкой является двухцветный хлопковый тренч. Это идеальный легкий вариант под кроссовки и под туфли на каблуке. Тренч – это та классика, которую удачно можно сочетать с аксессуарами, сумками, миксовать с разными стилями.
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