Украинский телеведущий Григорий Решетник провел выходные с женой и сыновьями. В теплый солнечный день семья отправилась на прогулку в парк. Кристина поделилась несколькими яркими кадрами с подписчиками.

Григорий и Кристина Решетник являются одной из самых популярных пар в украинском шоу-бизнесе. Они часто публикуют милые кадры и являются примером для многих семей.

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Новые семейные фото Григория Решетника

Любимая ведущего – Кристина большую часть времени старается проводить с детьми. Она посвящает себя семье, воспитанию сыновей и получает от этого безумное удовольствие.

На новых снимках, которые обнародовала звездная жена, она позирует вместе с избранником и тремя сыновьями на природе. Судя по геолокации, знаменитая семья фотографировалась в Мариинском парке. Кристина, Григорий, Дмитрий и Иван предстали перед камерой в спортивных костюмах. Маленький Александр отдыхал в детской коляске.

Звездные супруги счастливы, на лицах сияют улыбки. Влюбленные рады, что смогли провести замечательный весенний день вместе.

"Классный семейный день сегодня", – написала в публикации Кристина.

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За инстаграм-страницей Кристины Решетник следят 232 тысячи пользователей сети. Они не оставляют без внимания ни одно сообщение и активно комментируют. Не стала исключением и новая публикация.