Український телеведучий Григорій Решетник провів вихідні з дружиною та синами. У теплий сонячний день сім'я відправилася на прогулянку в парк. Христина поділилася декількома яскравими кадрами з підписниками.

Григорій та Христина Решетники є однією з найпопулярніших пар в українському шоу-бізнесі. Вони часто оприлюднюють миловидні кадри та є прикладом для багатьох сімей.

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Нові сімейні фото Григорія Решетника

Кохана ведучого – Христина більшість часу намагається проводити з дітьми. Вона присвячує себе сім’ї, вихованню синів та отримує від цього шалене задоволення.

На нових знімках, які оприлюднила зіркова дружина, вона позує разом з обранцем та трьома синами на природі. Судячи з геолокації, знаменита сім’я фотографувалася у Маріїнському парку. Христина, Григорій, Дмитро та Іван постали перед камерою у спортивних костюмах. Маленький Олександр відпочивав у дитячому візочку.

Зіркове подружжя щасливе, на обличчях сяють усмішки. Закохані неабияк раді, що змогли провести чудовий весняний день разом.

"Класний сімейний день сьогодні", – написала в публікації Христина.

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За інстаграм-сторінкою Христини Решетник стежать 232 тисячі користувачів мережі. Вони не залишають без уваги жоден допис і активно коментують. Не стала винятком й нова публікація.