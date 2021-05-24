Жена Григория Решетника потрясла образом в белом мини-платье: яркие фото

Жена популярного телеведущего Григория Решетника Кристина позировала в Ботаническом саду в Киеве. Для прогулки в выходной она выбрала белое мини-платье, которое подчеркнуло безупречную фигуру.

Знаменитости не упускают случая провести теплые солнечные дни на природе. Знаменитые супруги Решетники отправились на прогулку по красивым местам столицы.

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Весенний look Кристины Решетник

Кристина не преминула похвастаться красивым образом. Для многих женщин она является примером и вдохновительницей в создании летних аутфитов. Во время прогулки в Киеве Решетник позировала на камеру в белом мини-платье с принтом и короткими рукавами. Наряд подчеркнул фигуру многодетной мамочки и ее золотистый загар.

Платье Решетник соединила с белыми кроссовками. Волосы она уложила ровно и убрала назад. На лице сделала легкий макияж и дополнила look солнцезащитными очками.

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В комментариях подписчики Кристины, как всегда, засыпали ее комплиментами.