Григорий и Кристина Решетники являются одной из самых популярных пар в украинском шоу-бизнесе. Они часто распространяют в сети чувственные кадры, которые всегда приходятся по душе поклонникам.

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Решетники в Каппадокии

На личной странице в инстаграме Кристина опубликовала архивные фото, которые сделала 2 года назад во время путешествия в Турцию. Тогда супруги наслаждались невероятно красивыми видами в Каппадокии. Еще не было карантина, не нужно было носить маски и путешествия были свободными.

Григорий вместе с любимой позировали в популярной среди туристов локации. Супруги сфотографировались, сидя на качелях в форме сердца. Решетники не стеснялись показывать нежные чувства, которые у них есть друг к другу, и в очередной раз очаровали публику.



Григорий и Кристина Решетники в Каппадокии / Фото с инстаграма Кристины Решетник



Григорий и Кристина Решетники в Каппадокии / Фото с инстаграма Кристины Решетник

В комментариях подписчики Кристины уже засыпали ее и мужа комплиментами. Для многих эта пара является примером крепкой семьи, в которой царит любовь и уважение.