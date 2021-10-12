Жена Григория Решетника очаровала новым семейным фото
Источник:инстаграм Кристины Решетник
Популярный ведущий Григорий Решетник провел выходные вместе с семьей. Его избранница распространила в сети атмосферное фото, на котором они изображены вместе с тремя сыновьями.
Григорий Решетник много времени проводит на работе, поэтому выходные с самыми родными чрезвычайно ценны. Он старается уделять сыновьям и жене как можно больше внимания, изучать вместе с ними новые места.
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Новое семейное фото Решетников
Осенним солнечным днем семья Решетников побывала на ферме. Позади Григория, Кристины и их сыновей было много овец. На лицах супругов сияли улыбки. Решетник нежно целовал свою возлюбленную в носик. Самый младший Александр был на руках у звездного папы, а старшие сыновья позировали перед родителями.
Кристина всегда выбирает стильные наряды. На этот раз она отправилась на прогулку в белом спортивном костюме и кроссовках. Ее самые дорогие мужчины также были в спортивной одежде.
Григорий Решетник с женой и сыновьями / Фото из инстаграма Кристины Решетник
Поклонники этой семьи не оставляют без внимания ни одну публикацию, активно комментируют сообщения. Такой миловидный снимок также собрал много комплиментов.
- "Счастливы вместе".
- "И пусть весь мир подождет".
- "Яркие, красивые! Очаровательная семья!"
- "Прекрасная семья!"
- "Лучшая в мире семья!"