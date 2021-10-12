Григорій Решетник багато часу проводить на роботі, тому вихідні з найріднішими надзвичайно цінні. Він намагається приділяти синами та дружині якомога більше уваги, вивчати разом із ними нові місця.

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Нове сімейне фото Решетників

Осіннього сонячного дня сім'я Решетників побувала на фермі. Позаду Григорія, Христини та їхніх синів було багато овець. На обличчях подружжя сяяли усмішки. Решетник ніжно цілував свою кохану в носик. Наймолодший Олександр був на руках у зіркового татуся, а старші сини позували перед батьками.

Христина завжди обирає стильні вбрання. Цього разу вона відправилася на прогулянку в білому спортивному костюмі та кросівками. Її найдорожчі чоловіки також були в спортивному одязі.



Григорій Решетник з дружиною та синами / Фото з інстаграму Христини Решетник

Прихильники цієї сім'ї не залишають поза увагою жодну публікацію, активно коментують дописи. Такий миловидний знімок також зібрав багато компліментів.