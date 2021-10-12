Григорий Решетник много времени проводит на работе, поэтому выходные с самыми родными чрезвычайно ценны. Он старается уделять сыновьям и жене как можно больше внимания, изучать вместе с ними новые места.

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Новое семейное фото Решетников

Осенним солнечным днем семья Решетников побывала на ферме. Позади Григория, Кристины и их сыновей было много овец. На лицах супругов сияли улыбки. Решетник нежно целовал свою возлюбленную в носик. Самый младший Александр был на руках у звездного папы, а старшие сыновья позировали перед родителями.

Кристина всегда выбирает стильные наряды. На этот раз она отправилась на прогулку в белом спортивном костюме и кроссовках. Ее самые дорогие мужчины также были в спортивной одежде.



Григорий Решетник с женой и сыновьями / Фото из инстаграма Кристины Решетник

Поклонники этой семьи не оставляют без внимания ни одну публикацию, активно комментируют сообщения. Такой миловидный снимок также собрал много комплиментов.