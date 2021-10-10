10 октября 2010 года телеведущий Григорий Решетник и журналистка Кристина сыграли свадьбу. Сегодня, в воскресенье, они празднуют 11 лет со дня создания их прочного союза.

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Годовщина свадьбы Решетников

Григорий Решетник в своем блоге опубликовал трогательное сообщение. В нем он поздравил жену с громкой датой. Также мужчина опубликовал милое фото со свадебной церемонии.

Любимая, спасибо тебе за наше счастье и наших деток! Люблю еще сильнее! И это – только начало,

– написал шоумен.



Архивное фото со свадьбы Решетников / Фото из инстаграма Григория Решетника

Кристина Решетник не могла не поздравить мужа на своей странице в инстаграме. Она опубликовала не только еще одно фото из семейного архива, но и недавнюю фотографию. Там позирует вся семья в полном составе: Григорий, Кристина и их дети – Иван, Дмитрий и Александр.

День, который невозможно забыть! 150 гостей и счастливые мы, провели этот осенний день в любви и невероятном счастье. Любимый, второе фото – прекрасное наше продолжение! Давай не останавливаться,

– отметила звездная жена.



Архивное фото со свадьбы Решетников / Фото из инстаграма Кристины Решетник



Семья Решетников / Фото из инстаграма Кристины Решетник

Поклонники восхищаются крепкой звездной семьей. Они засыпали пару комментариями под публикациями:

"Вы с годами все более красивая пара";

"Не останавливайтесь";

"Поздравляю! Красивая пара";

"Григорий такой молоденький. Жена, красавица, не изменилась, а Григорий возмужал за эти годы";

"Ждем дочку";

"Пример для многих";

"Поздравляю и желаю еще 111";

"Столько лет вместе. Молодцы".

Текст публикации Григория Решетника

ReshetnikFamily 11 лет!

10.10.10 – незабываемый день.

Любимая, спасибо тебе за наше счастье и наших деток! Люблю еще сильнее! И это – только начало.

Текст публикации Кристины Решетник

10.10.10.

День, который невозможно забыть! 150 гостей и счастливые мы, провели этот осенний день в любви и невероятном счастье.

Любимый, второе фото – прекрасное наше продолжение! Давай не останавливаться.