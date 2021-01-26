Жена Дзидзьо SLAVIA показала, как она с мужем выглядела 10 лет назад. Певица обнародовала архивные фото и видео и очаровала сеть.

Источник: инстаграм SLAVIA

Украинская певица SLAVIA (настоящее имя – Ярослава Хома), жена музыканта Дзидзьо (Михаила Хомы), очаровала сеть архивными кадрами с мужем, которые она выкладывает крайне редко.

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SLAVIA показала кадры 10-летней давности

На своей странице в сторис певица разместила архивные фото и видео с группой "Друзья". Так звезда решила поздравить музыканта Назара Гука, известного под псевдонимом Юлик. Он участвовал в группе с Дзидзьо, Ярославой и другими артистами.

На фотографии, которая была сделана еще в 2011 году, Ярослава Хома позирует в роскошном персиковом платье, с очаровательной голливудской укладкой и макияжем. Рядом стоит ее будущий муж Дзидзьо, также Юлик и другие участники "Друзей".



Группа "Друзья" / Фото из инстаграм-сторис SLAVIA

Также артистка поделилась видео с одной из репетиций группы. Стоит отметить, что Дзидзьо в группе был солистом. На ролике он чувственно исполняет романтическую песню Виктора Павлика. Архивные кадрыочаровали сеть.

Напомним, что львовянка Ярослава и Михаил познакомились во время учебы в музыкальном училище. Впоследствии они пели вместе в группе "Друзья". Пара поженилась в ноябре 2013 года.