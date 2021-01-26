Украинская танцовщица и победительница "Танцы со звездами 2018" окрестила своего трехмесячного сына Доминика. Таинство крещения прошло в Пантелеймоновском соборе 23 января.

Источник: 24 канал

По словам Илоны Гвоздевой, все обязанности организации крещения взяли на себя кумовья.

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Крещение сына Илоны Гвоздевой

На событии таинства крещения Доминика присутствовали родители мальчика – Илона и ее муж Иван, а также 5-летняя дочь Рия и близкие друзья супругов, которые стали крестными родителями мальчика.



Илона Гвоздева окрестила сына / Фото Инны Сидорук

Была очень душевная, камерная атмосфера. В этот день было очень солнечно, тепло и как-то по-особенному душевно. Готовились к крестинам очень быстро, но для мамы и папы прошло все очень гладко и спокойно, поскольку все обязанности организации взяли на себя кумовья. Для меня крестины – это очень личное, поэтому все проходило без особой огласки и внимания,

– поделилась Илона Гвоздева.

Илона Гвоздева добавила, что близкие друзья стали их кумовьями, поскольку они дружат много лет и доверились им. Они не являются медийными лицами и к шоу-бизнесу отношения не имеют.



Крестными родителями Доминика стали близкие друзья танцовщицы / Фото Инны Сидорук

В частности, танцовщица поделилась, что к таинству крещения очень ответственно отнеслась дочь Рия – она очень нежно и бережно относилась к братику.



5-летняя дочь Гвоздевой Рия на таинстве крещения братика / Фото Инны Сидорук

Что известно о сыне Гвоздевой?

Роды украинской танцовщицы состоялись 11 октября в одной из частных клиник Киева. Своего сына она назвала в честь Доминиканских островов, поскольку именно там произошло зачатие второго ребенка. Несмотря на три негативных теста на беременность, она чувствовала, что в ней зародилась жизнь, поэтому, решила пойти к гинекологу, где все и подтвердилось. У пары Илоны и Ивана уже есть 5-летняя дочь Рия.

К слову, вторая беременность Гвоздевой не помешала ей согласиться на участие в проекте "Танцы со звездами 2020", однако она выбыла из шоу сразу же во 2 выпуске. Ее партнером стал телеведущий Дмитрий Танкович. Причиной стала критика зрителей из-за пребывания Илоны на проекте во время третьего триместра беременности.