Жена популярного украинского исполнителя Дзидзьо – певица SLAVIA похвасталась стильным образом. Она предстала перед камерой в мини-юбке и цветной блузке.

Певица SLAVIA (настоящее имя – Ярослава Хома) показала поклонницам вариант яркого аутфита, который подойдет для повседневных выходов, романтических свиданий или прогулок.

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Стильный образ SLAVIA

SLAVIA предстала перед камерой в клетчатой мини-юбке и атласной блузке с ярким принтом. Поскольку на улице было прохладно, артистка надела теплые колготы черного цвета.

Длинные роскошные волосы SLAVIA уложила в локоны. На лице она сделала насыщенный макияж с темными тенями на веках и розовым блеском на губах.

В заметке звездная жена рассказала о своем уходе за волосами. SLAVIA сушит волосы естественным путем, защищает их от прямых солнечных лучей и морской воды, ведь они также высушивают.

Чтобы волосы были мягкими и не путались, дома собираю их в пучок. Если собрать влажные, то потом получу эффект легкой волны. Чтобы легко расчесать и восстановить, пользуюсь кондиционером или масочкой. Когда расчесываю, наношу специальное масло (кокосовое, кунжутное). Перед укладкой обязательно наношу на волосы термозащиту,

– поделилась SLAVIA.

Женщина добавила, что никогда не красилась химическими красками. Раньше наносила на волосы хну и держала 7 часов. Медный оттенок, который она дала, на длине остался до сих пор. Сейчас SLAVIA не пользуется хной, ей нравится естественный цвет.